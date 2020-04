Premier League, l’annuncio del Southampton: accordo con giocatori per taglio degli stipendi

Prima la mossa dei giocatori, poi la decisione del Southampton. In Premier League qualcosa si è mosso e il club inglese è il primo ad annunciare l’accordo con i propri giocatori in merito al taglio degli stipendi per far fronte all’emergenza coronavirus.

La società lo ha annunciato attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale e sue canali social. Il Southampton diventa così il primo club britannico a muoversi in questo senso per affrontare l’emergenza legata al Covid-19. “I giocatori del Southampton, il manager Ralph Hasenhuttl e il suo staff tecnico hanno concordato di differire parte dei loro stipendi per i mesi di aprile, maggio e giugno “per aiutare a proteggere il futuro del club, il personale che lavora al suo interno e la comunità che serviamo”, queste alcune delle parole della nota diffusa dalla società.