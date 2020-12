Premier League, l’Arsenal batte il Chelsea e torna alla vittoria

L’Arsenal di Arteta torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi travolgendo gli storici rivali del Chelsea per 3-1. Partita tosta dei Gunners che coprono molto bene il campo e giocano una gara solida e cinica, colpendo i Blues due volte nel primo tempo con le reti di Lacazette su rigore e di Xhaka su punizione. Nel secondo tempo la squadra di Lampard prova a scuotersi ma poco dopo l’avvio della seconda frazione l’Arsenal triplica il vantaggio con Bukayo Saka, autore di una grande partita. Finale di orgoglio del Chelsea che segna all’85esimo con Abraham e al 90esimo Jorginho fallisce il rigore del possibile 3-2. Vittoria che equivale ad una boccata di ossigeno puro per Arteta visto che i Gunners non vincevano da 7 partite in campionato (0-1 in casa dello United).