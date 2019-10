Premier League, Leicester esagerato: ne segna 9 in trasferta al Southampton!

Notte straordinaria per il Leicester, un po’ meno per il Southampton. Nell’anticipo della giornata di Premier League, la squadra di Brendan Rodgers ha travolto letteralmente quella di Hasenhüttl con uno storico, strabiliante 9-0: gara sbloccata al 10′ con Chilwell, poi Tielemans, doppietta di Pérez e un gol di Jamie Vardy entro l’intervallo. Quattro gol, però, giungono anche nella ripresa: Pérez e Vardy segnano ancora, il primo un gol e il secondo due, poi all’85’ da registrare sul tabellino anche la firma di Maddison. Notte fonda per il Southampton, che peraltro era rimasto con l’uomo in meno al 12′ per il rosso a Bertrand. Le Foxes volano, sono addirittura seconde in classifica a 20 punti, momentaneamente sopra il Manchester City.

Il 9-0 è record assoluto per la Premier League: eguagliato quello del Manchester United con l’Ipswich del 1995, ma in quel caso la squadra vincitrice giocava in casa all’Old Trafford. Quindi, mai era capitato un 9-0 in trasferta.