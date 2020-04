Premier League, l’indiscrezione: club pronti a confermare il 30 giugno come termine della stagione

La Premier League potrebbe confermare il 30 giugno come data ultima per completare la stagione 2019-2020. Questa l’indiscrezione riportata dalla BBC, secondo cui i club del massimo campionato inglese, che si riuniranno in un summit il prossimo venerdì, sarebbero ormai propensi per questa opzione, in modo da salvaguardare così la prossima stagione.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI – La decisione, vista l’impossibilità di giocare nel mese di maggio, comporterebbe di fatto la conclusione della stagione. Per quanto riguarda promozioni e retrocessioni, l’idea sarebbe quella di far salire dalla Championship Leeds e WBA, attualmente ai primi due posti del torneo, e di disputare il prossimo campionato di Premier League a 22 squadre, senza quindi alcuna retrocessione in questa stagione.