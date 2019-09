Premier League, Liverpool a punteggio pieno. Klopp: “Vittoria sul Chelsea emozionante”

Per il Liverpool arriva la sesta vittoria su sei partite in Premier League: nel pomeriggio, i Reds hanno regolato anche il Chelsea di Lampard 2-1 con le reti di Alexander-Arnold e Roberto Firmino, mantenendo dunque il punteggio pieno nel campionato inglese (18 punti, a +5 sul Manchester City, diretta concorrente al trono). Ecco le parole di Jürgen Klopp dopo l’ennesimo successo: “Una bella partita tra due buone squadre, prima del gol di Kanté abbiamo avuto l’opportunità almeno due volte di aumentare il divario dei gol fra noi e loro, poi comunque sul risultato di 1-2 ci siamo difesi bene. Un match che considero emozionante, siamo in testa alla Premier a punteggio pieno. Abbiamo forzato i calci punizione nei momenti decisivi e li abbiamo sfruttati al meglio. Mané? Brutto colpo, ma sta bene anche se ho dovuto toglierlo dal campo”.