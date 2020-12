Premier League, Liverpool distrugge il Crystal Palace (7-0). City sorride

Valanga di reti oggi del Liverpool al Crystal Palace che significa una sola cosa: i Reds sono ancora la grande favorita, e ora provano a scappare. A Selhurts Park non c’è storia, partita indirizzata sul binario Reds dopo appena 3′ da Minamino, al suo primo gol in Premier; al 35′ raddoppia Mané e il Palace inizia a crollare, con il 3-0 di Firmino poco prima dell’intervallo che è una mazzata per gli uomini di Hodgson. Si riparte con lo stesso copione, una sola squadra in campo, e Henderson prima e ancora Firmino poi, che fanno 5-0. Salah, doppietta in 3′ nel finale e terzo gol negli ultimi 3 giorni (come Firmino), rende ancora più pesante il passivo per i padroni di casa, migliorando la differenza-reti del Liverpool (ora +17), che in classifica va momentaneamente a +6 sul Tottenham, che domani ospita il Leicester che lo tallona a -1. Nel pomeriggio successo del Manchester City sul campo del Southampton con gol di Sterling al 16′.

Tabellino

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 0-7

Marcatori: 3′ Minamino, 35′ Mané, 44′ e 68′ Firmino, 52′ Henderson, 81′ e 84′ Salah

Crystal Palace: V.Guaita, N.Clyne, G.Cahill, P.van Aanholt, C.Kouyaté, E.Eze, J.McArthur, L.Milivojevic (Cap.), J.Schlupp, W.Zaha, J.Ayew. All: Roy Hodgson

A disposizione: S.Dann, J.Tomkins, A.Townsend, J.Butland, T.Mitchell, J.Ward, J.Riedewald, J.McCarthy, M.Batshuayi.

Cambi: J.Tomkins <-> C.Kouyaté (63′), M.Batshuayi <-> E.Eze (69′), J.Riedewald <-> J.McArthur (75′)

Liverpool: Alisson, J.Matip, T.Alexander-Arnold, Fabinho, A.Robertson, J.Henderson (Cap.), G.Wijnaldum, N.Keita, T.Minamino, S.Mané, Roberto Firmino. All: Jürgen Klopp

A disposizione: D.Origi , N.Phillips, Mohamed Salah, C.Jones, Adrián, Rhys Williams, A.Oxlade-Chamberlain, C.Kelleher, Neco Williams.

Cambi: M.Salah Ghaly <-> S.Mané (57′), C.Jones <-> G.Wijnaldum (69′), A.Oxlade-Chamberlain <-> R.Barbosa de Oliveira (75′)

Ammoniti: N.Clyne

Stadio: Selhurst Park

Arbitro: Jonathan Moss