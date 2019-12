Premier League: Liverpool in fuga. Chelsea k.o, cinquina del Tottenham

Non conosce soste la corsa a perdifiato del Liverpool. I Reds conquistano altri tre punti battendo il Bournemouth con un rotondo 3-0. Apre al 35′ Oxlade-Chamberlain, seguito nove minuti dopo da Keita. Al 54′ il tris firmato dal solito Salah. La squadra di Klopp allunga con 11 punti di vantaggio sul Leicester, anche se con una partita in più. Cade a sorpresa il Chelsea contro l’Everton che riscatta la sconfitta nel derby contro il Liverpool. Richarlison sblocca il risultato dopo 5 minuti. Al 49′ arriva il raddoppio con Calvert-Lewin. I Blues di Lampard tornano in gara con una rete di Kovacic, ma nel finale arriva il terzo gol dello stesso Calvert-Lewin che sigla il 3-1 finale. Vince, anzi stravince il Tottenham di Mourinho. Gli Spurs demoliscono il Burnley con un netto 5-0. Dopo 10 minuti Kane e Lucas hanno già mandato i vicecampioni d’Europa sul 2-0. Al 32′ arriva il tris con Son. Nella ripresa segna ancora Kane, imitato da Sissoko. Mourinho vede la Champions, distante ora sei lunghezze. Pari senza reti tra Watford e Crystal Palace.