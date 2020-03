Premier League, Liverpool ko e non più imbattuto: l’Arsenal… lo prende in giro

Sicuramente inaspettata. La sconfitta del Liverpool in Premier League contro il Watford stupisce tutti e interrompe la cavalcata vincente dei Reds e la possibilità di chiudere il campionato da imbattuti. Netto il 3-0 con cui la squadra di Klopp termina il match come tante sono le reazioni sui social degli “spettatori” più o meno interessati.

Tra questi anche l’Arsenal che con un messaggio sarcastico ha voluto prendere in giro il Liverpool. Sul profilo ufficiale Twitter, i Gunners hanno scritto: “Complimenti per la cavalcata da imbattuti”. Peccato, appunto, che i Reds si siano fermati e che non possano dunque completare la stagione senza ko in Premier League, fatto che è accaduto proprio all’Arsenal degli “Invincibili” sotto la guida di Wenger nella stagione 2003-04. Insomma, un messaggio scritto con una valida motivazione…