Premier League: Liverpool, la fuga continua. Pari Arsenal

Non solo West Ham-Tottenham. Il pomeriggio di Premier League riserva sorprese e colpi di scena. Soffre, ma vince ancora il Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp sbloccano il risultato nella ripresa sul campo del Crystal Palace grazie al tiro preciso di Mané, ma vengono ripresi da Zaha all’82’. Sembra fatta per il pari, finché Firmino lancia nuovamente la fuga dei campioni d’Europa in carica con un destro perfetto in mischia. Difende il secondo posto in classifica il Leicester: le Foxes trovano i gol della vittoria contro il Brighton nella ripresa. Perez apre le marcature e Vardy su rigore chiude l’incontro. L’Arsenal continua a balbettare. I Gunners acciuffano il pari per 2-2 contro il Southampton con notevole fatica. Ings inguaia preso la squadra di Emery, ma Lacazette pareggia. Stesso copione nella ripresa: Ward-Prowse fa gioire i tifosi locali, mentre è ancora Lacazette a spegnere l’entusiasmo generale. Crolla l’Everton in casa, battuto dal Norwich per 2-0. Cade a domicilio anche il Watford, travolto dal Burnley con il risultato di 3-0. Vince in trasferta il Wolverhampton: 2-1 dei Wolves contro il Bournemouth.