Premier League, Liverpool-West Bromwich in diretta e streaming: dove vedere il match oggi

Liverpool-West Bromwich Albion si gioca oggi, domenica 27 dicembre alle 17.30, nel palcoscenico sensazionale di Anfield Road. Si tratta della sfida valida per la quindicesima giornata di Premier League 2020/21, il classico Boxing Day inglese. I Reds arrivano da uno spettacolare 7-0 rifilato al Crystal Palace che ha consolidato la prima posizione in classifica. Gli ospiti possono vantare risultati importanti contro le big come il pari ottenuto contro City e Chelsea.

Premier League Liverpool-West Bromwich, le probabili formazioni

Il Liverpool di Jurgen Klopp vuole chiudere l’annata storica in casa con un altro successo e con il primato in classifica. I Baggies, dal canto loro, sono penultimi e nelle ultime 4 hanno raccolto un solo punto. Tuttavia, come detto, quest’anno il West Bromwich ha già dato del filo da torcere a squadre ben più blasonato e proverà a ripetersi anche oggi in casa dei Reds.

L’ultimo precedente a Liverpool risale al 2017 e vide il West Brom bloccare il Liverpool per 0-0. Queste le possibili scelte delle due squadre:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp

WEST BROMWICH ALBION (4-5-1): Johnstone; Furlong, Ajayi, O’Shea, Gibbs; Sawyers; Phillips, Pereira, Gallagher, Diangana; Grant. All. Allardyce

Per chi desiderasse vedere la partita Liverpool-West Bromwich in diretta tv e streaming, potrà farlo solo se in possesso di un abbonamento Sky. La Premier League è un’esclusiva dell’emittente. In modo particolare la gara verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Per gli abbonati la partita sarà visibile anche sui dispositivi mobili grazie all’app di Sky Go. In streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

