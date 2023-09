Premier League- Luton, occhio: la difesa fa acqua, ecco quali record può battere

Invertire la tendenza il prima possibile per non finire come il Sunderland che fra il 2002-03 e il 2005-06 perse 20 partite di fila nella massima serie. O come il Burnley che nel 2009-10, su 19 trasferte, ne perse 17. Il Luton per ora lontano da casa ha perso due volte su due. E' presto, per carità, ma la necessità di far punti incombe.