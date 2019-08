Premier League, Mourinho e le favorite al titolo: “City, Liverpool, Tottenham e… City B”

Come annunciato qualche giorno fa, José Mourinho non avrà alcuna squadra da allenare ma sarà ancora commentatore della Premier League. A proposito del campionato inglese, già cominciato in questo weekend, il portoghese ha delineato il quadro delle favorite al titolo, nel suo stile: “Oltre a Manchester City e Liverpool, ci sono a contendersi il primo posto il Tottenham e… il Manchester City B”. La formazione di Pep Guardiola è talmente forte che potrebbe far scendere in campo le cosiddette “riserve” e vincere ugualmente la Premier per il terzo anno consecutivo. Più indietro nella corsa il Manchester United, che comunque si è rinforzato in estate con qualche colpo mirato, il Chelsea di Lampard, che non ha potuto fare mercato per il blocco Uefa, e l’Arsenal, meno attiva sulle trattative.