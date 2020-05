Premier League nel caos: due nuovi casi di coronavirus. Il Bournemouth annuncia: “Uno è da noi”

La Premier League ha annunciato di aver trovato due nuovi positivi al Coronavirus dopo il secondo round di test su 996 persone. Calciatori e staff dei club sono stati sottoposti ai controlli e due di loro sono risultati positivi al Covid-19.

La ripresa del campionato britannico potrebbe, dunque, essere a serio rischio mentre resta da comprendere chi siano le persone coinvolte. A dare qualche indizio, almeno per quanto riguarda un individuo, è stato il Bournemouth che attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui canali social ha annunciato che un suo tesserato è tra le due persone nuove positive: “L’AFC Bournemouth può confermare che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al Covid-19, dopo il secondo turno di test. In linea con i protocolli della Premier League, si autoisolerà per un periodo di sette giorni prima di essere nuovamente testato in un secondo momento”. Queste le parole del comunicato del club inglese.