Premier League, pari show tra Chelsea e Arsenal. City ok, Everton stop

Gol, cartellini e rimonte. Il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal si rivela ricco di emozioni. Al 26′ la prima svolta del match: un errore di Mustafi lancia Abraham in porta e David Luiz si immola per evitare il gol. Espulsione per il difensore brasiliano e rigore trasformato da Jorginho. Il Chelsea spreca le chance per chiudere il match e viene ripreso da Martinelli al 64′. All’85’ nuovo vantaggio Blues con Azpilicueta, ma due minuti dopo arriva il definitivo 2-2 con Bellerin.

CITY OK – Il Manchester City consolida la piazza d’onore e aiuta indirettamente proprio il Chelsea nella lotta per la zona Champions. I Citizens faticano sul campo dello Sheffield United. Henderson si supera sulle conclusioni avversarie, compreso un rigore di Gabriel Jesus, ma deve capitolare di fronte alla zampata di Aguero al 74′. I campioni d’Inghilterra tornano a meno 13 dal Liverpool.

FRENATA – L’Everton cestina una buona chance per risalire la classifica. Contro il Newcastle, gli uomini di Carlo Ancelotti vanno avanti 2-0 con Keane e Calvert-Lewin, ma vengono ripresi proprio negli ultimi minuti. Al 94′ Lejeune segna in rovesciata e 120 secondi più tardi arriva la doppietta dello stesso attaccante in mischia. Una beffa per la squadra di Liverpool.

GLI ALTRI MATCH – Esulta il Southampton: Redmond nel primo tempo e Armstrong nella ripresa lanciano i Saints ai danni del Crystal Palace. Vince 2-1 l’Aston Villa ai danni del Watford. Sorride anche il Bournemouth, che piega 3-1 il Brighton.