Premier League, pari spettacolare fra Manchester City e Tottenham: 2-2

Solo la Premier League può regalare partite così spettacolari: siamo alla seconda giornata e già ci troviamo di fronte a match ricchi di ribaltamenti di fronte, come da prassi nel campionato inglese. È terminata 2-2 la partita fra Manchester City e Tottenham: ottima partenza per i ragazzi di Pep Guardiola, che al 20′ colpiscono con Sterling, bravo ad insaccare di testa su cross delizioso di De Bruyne; la gioia però dura pochissimo, perché gli Spurs trovano il pari al 23′: Ndombélé pesca in posizione regolare Lamela, conclusione dal limite e risultato nuovamente in equilibrio. Ma una delle azioni manuali targate City, tipiche del guardiolismo, permettono ai Citizens di tornare avanti al 35′: cross tagliato di De Bruyne, Agüero anticipa Alderweireld e in girata insacca il 2-1.

Il City è straripante a inizio ripresa, sfiorando il tris in numerose occasioni, ma a sorpresa è il Tottenham a ritrovare il pareggio: entra Lucas Moura al 56′ e dopo una manciata di secondi dall’ingresso in campo sigla il 2-2 con un colpo di testa sugli sviluppi da corner, non proprio una specialità per il brasiliano. Il copione però non cambia, la formazione di casa domina in lungo e in largo, avvicinandosi al gol molte volte soprattutto con Bernardo Silva e Gabriel Jesus. È proprio il 22enne di San Paolo a far esplodere l’Ethiad al 92′, quando si fionda per mettere in rete la torre di Laporte. Interviene però il Var, che vede un tocco di mani quasi impercettibile del difensore e annulla il 3-2, lasciando qualche dubbio. Sarebbe stato, per i tifosi neutrali, il degno epilogo di una gara davvero sensazionale.