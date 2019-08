Premier League, primo tonfo per il Tottenham: sconfitta in casa con il Newcastle

Dopo il pareggio ottenuto contro il Manchester City, per il Tottenham Hostpur arriva il primo k.o. della nuova Premier League. Nella terza giornata, infatti, la squadra di Pochettino è uscita sconfitta per 1-0 in casa contro il Newcastle. Decide un gol realizzato da Joelinton al minuto 27 del primo tempo. Duro colpo per gli Spurs, che restano a 4 punti insieme al Chelsea di Lampard e al Manchester United di Solskjaer: il Liverpool è a punteggio pieno con 9, il Manchester City è secondo con 7. Bene l’Arsenal, a quota 6, che per poco non aveva gli stessi punti del Burnley, bloccato sul pareggio nei minuti di recupero (97′) dal Wolverhampton, avversario europeo del Torino per entrare in Europa League.