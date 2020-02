Premier League, ritorno al passato: cambia il mercato estivo

Adesso è ufficiale: cambia il format del mercato estivo per le formazioni di Premier League. Dopo aver scelto negli anni scorsi di anticipare la chiusura a prima dell’inizio del torneo, i club inglesi hanno deciso di fare un passo indietro tornando al passato, con la deadline spostata nuovamente al primo settembre. Una scelta che permette alle formazioni di Premier di allinearsi alle date valide quasi in tutta Europa.

Quello di anticipare la chiusura del calciomercato prima del via del torneo è stata una soluzione adottata in via sperimentale anche in Italia due anni fa, con il format che è stato però poi abbandonato.