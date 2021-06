Premier League, Ruben Dias eletto MVP della stagione

Il centrale vera rivelazione in casa Citizens e non solo

Ruben Dias MVP della Premier League. Una stagione meravigliosa per il difensore del Manchester City arrivato in Inghitlerra dal Benfica per 68 milioni di euro circa. Un acquisto fondamentale per registrare un reparto sempre stato il vero tallone d'Achille della squadra di Pep Guardiola.