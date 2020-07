Premier League, salta la trattativa che avrebbe potuto arricchire il Newcastle: “Troppe incertezze”

Era vicinissima, poteva far diventare il Newcastle una delle nuove potenze europee. Invece non andrà così, infatti la trattativa che avrebbe arricchito gli inglesi è destinata a rimanere un sogno irrealizzato.

LA TRATTATIVA

Il consorzio di investitori sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita si è ritirato dalla trattativa per acquistare il club inglese Newcastle, sarebbero diversi gli ostacoli incontrati nel concludere la trattativa con gli attuali proprietari della squadra e le incertezze legate alla situazione legata al coronavirus. La società Amnesty International aveva citato diverse accuse di scarso rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita, mentre la tv qatariota BeIn Sports – che detiene parte dei diritti televisivi per la Premier League – aveva accusato l’Arabia Saudita di consentire la trasmissione illegale di suoi contenuti tramite il canale televisivo beoutQ.

L’AFFARE SFUMATO

Unendo la serie di fattori di cui abbiamo parlato prima, la necessaria approvazione dell’ acquisto da parte della Football Association Premier League – la società che organizza e gestisce il campionato inglese – non era ancora arrivata, facendo così sfumare definitivamente l’affare. Lo scrive Gianluca Di Marzio