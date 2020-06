Premier League senza pubblico? Arriva l’effetto audio in stile FIFA 20…

Il calcio si prepara ad un nuovo inizio. Dopo l’emergenza coronavirus allo stadio non sarà possibile vedere ancora pubblico. Sia chiaro, vedere. Infatti, il discorso potrebbe essere ben diverso per quanto riguardo l’altro senso: l’udito. Come riporta Sky alle società di Premier League sarebbe stata proposta la messa in onda del tifo… come accade in FIFA 20. Il noto videogioco potrebbe avere dunque un grande impatto, almeno nel calcio inglese. Un tifo virtuale che, però, sarebbe più reale che mai dato che i tifosi avrebbero l’opportunità di sentire i boati e le emozioni presenti in FIFa 20 durante le gare reali del Liverpool e delle altre società inglesi, semplicemente cliccando un tasto del telecomando a loro piacimento. Un nuovo calcio sta per iniziare…