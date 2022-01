Premier League, Shearer stila la sua Top 11 e esclude Ronaldo

Alan Shearer, ex giocatore del Newcastle, ha composto una sua top 11 di questa stagione della Premier League.

L'ex storico attaccante del Newcastle, Alan Shearer, ha stilato la squadra dei migliori giocatori della Premier League di questa stagione ancora in corso. La formazione dell’ex giocatore inglese non prevede la presenza del cinque volte Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo ma quella di Pep Guardiola, scelto da lui come miglior allenatore di questa stagione. L’annuncio di questa personale top 11 è arrivata con un video pubblicato sul sito ufficiale della Premier League ed è la seguente: Ramsdale dell’Arsenal è il portiere con in difesa Alexander-Arnold, Ruben Dias, Rudiger e Cancelo. A centrocampo Gallagher, Rice e Bernardo Silva mentre in avanti il tridente composto da Salah, Diogo Jota e Foden.