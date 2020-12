Premier League, si ipotizza stop del campionato per alto numero di contagiati

Un fine anno complicato in Premier League per la diffusione del Covid che sta mettendo in ginocchio l’intera Inghilterra oltre il calcio. Secondo il Daily Telegraph la lega inglese sta pensando ad uno stop di due settimane per il campionato. Secondo la stessa lega, sono 18 i positivi dagli ultimi 1.479 test su giocatori e staff effettuati tra il 21 e il 27 dicembre, i più alti registrati finora. Tra i club più colpiti, oltre al Manchester City, anche lo Sheffield United, anche se la gara con il Burnley si giocherà comunque -riporta Calcioefinanza.it-. Inoltre, l‘allenatore del Southampton Ralph Hassenhuttl salterà la partita della sua squadra con il West Ham dopo che un membro della sua famiglia è risultato positivo. Considerando la velocità della diffusione della nuova variante del virus nel Regno Unito, secondo il Telegraph un rinvio delle gare di alcune settimane sembra inevitabile o quasi, con novità che potrebbero arrivare anche dal Governo che mercoledì rivedrà le restrizioni nel paese.