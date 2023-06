Premier League, si parte col botto: big match Chelsea-Liverpool alla prima giornata. Guardiola contro Kompany

La stagione 2022-23 si è praticamente appena conclusa ma è già da tempo di pensare alla prossima. In particolare è la Premier League ad aver già calendarizzato le sfide del prossimo anno. In queste ore, ecco il calendario per la Premier League 2023/24 che comincerà venerdì 11 agosto e terminerà sabato 19 maggio.

Già dalla prima giornata sarà spettacolo in terra inglese. I campioni in carica del Manchester City di Guardiola se la vedranno con la neo promossa Burnley dove spicca mister Kompany per il quale il tecnico catalano Citizens ha sempre speso parole al miele. Ma non solo. C'è una gara che attira sicuramente l'attenzione ovvero quella tra Chelsea e Liverpool, primo big match stagionale. Da sottolineare anche il Brighton di De Zerbi contro il Luton.