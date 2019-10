Premier League, spunta una nuova pretendente per Massimiliano Allegri

Si è parlato tanto di Massimiliano Allegri per una panchina di Premier League, specialmente Manchester United (alla quale sarebbe molto vicino) e Tottenham, per sostituire rispettivamente Solskjaer e Pochettino. Ma, stando a quanto riportato dal Daily Star, un agente avrebbe contattato l’ex tecnico della Juventus per sondare la sua disponibilità ad allenare l’Everton, nel caso in cui l’attuale allenatore Marco Silva dovesse essere esonerato dopo un inizio di stagione complicato: i Blues di Liverpool sono tornati a vincere ieri, sabato 19 ottobre, con il 2-0 al West Ham, ma il successo mancava da molto tempo e i punti in classifica, attualmente, sono soltanto 10 in 9 partite, troppo pochi per una squadra che punta a molto di più. Però, sempre stando ai media inglesi, Allegri avrebbe già declinato la proposta.