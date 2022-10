Premier League, torneo negli USA durante pausa Mondiale

La possibile novità per la sosta per Qatar 2022.

In tanti si chiedono cosa accadrà alle squadre di club, di Serie A e degli altri campionati, quando tra circa un mese prenderà il via il Mondiale in Qatar. Se per la Serie A si era pensato ad una sorta di torneo all'estero, lo stesso vale per la Premier League che, però, pare essere molto più avanti in tal senso.

Il massimo campionato inglese sarebbe in trattativa con i club per un nuovo torneo pre-stagionale che si terrà negli Stati Uniti. Il progetto prevede che sei club di Premier League prendano parte alla competizione che si svolgerà in diverse città degli USA al fine di promuovere il campionato del Regno Unito in quello che ad oggi è il suo mercato d’oltremare più prezioso.

Secondo The Athletic una delle proposte sul tavolo per il torneo negli States sarebbe quella di coinvolgere i club a rotazione, con entrate provenienti dai diritti TV e dalla vendita dei biglietti condivisi per tutte le venti squadre del campionato inglese.