Premier League, vietato… tossire: i giocatori potranno essere espulsi dagli arbitri

Arrivano novità da parte della Football Association of England (FA) che avrebbe sviluppato nuove linee guida per gli arbitri in relazione al comportamento dei giocatori durante le partite. A riportare la novità è il Times che identifica dei nuovi comportamenti che non dovranno accadere in relazione alla pandemia di coronavirus.

Premier League: vietato tossire…

I direttori di gara saranno obbligati a mostrare il cartellino rosso a quei giocatori che saranno pizzicati a tossire sull’arbitro o sugli avversari. Allo stesso tempo, però, nonostante la regola molto rigida che chiama solo alla massima attenzione, i fischietti non avranno più l’obbligo di monitorare l’osservanza della distanza sociale durante la celebrazione dei gol. Inoltre, non saranno in grado di punire i giocatori per lo sputo in campo. Queste nuove linee guida FA si applicano a tutti i tornei ufficiali del Paese, tra cui Premier League, Championship, FA Cup e League Cup. La stagione 2020/2021, che avrà inizio in Inghilterra col match del 29 agosto Supercoppa tra Liverpool e Arsenal, vedrà quindi le nuove regole da rispettare.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN GIOCATORE