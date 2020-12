Il Boxing Day ha regalato altri due verdetti importanti in Premier League. L’Everton di Carlo Ancelotti ha vinto in casa dello Sheffield United (1-0, gol di Gylfi Sigurdsson) salendo al secondo posto in classifica, dietro ai concittadini del Liverpool. Bene anche il City di Guardiola che batte all’Etihad il Newcastle grazie alle reti di Gundogan e Torres.

Manchester City-Newcastle 2-0

Gundogan, Torres

Sheffield-Everton 0-1

Sigurdsson