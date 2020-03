Premier, Liverpool campione nonostante lo stop: l’assist arriva dall’Aston Villa

Tutto fermo. La Premier League resta congelata, per il momento. In attesa di comprendere quale sarà la portata del contagio nel Regno Unito, il campionato inglese non prosegue. Il Liverpool si interroga se potrà finalmente festeggiare un titolo che manca da trent’anni o se dovrà addirittura accettare l’amara cancellazione di una vittoria ormai sicura, con 25 punti di vantaggio. Un assist a favore dei Reds arriva clamorosamente dall’Aston Villa.

LA PROPOSTA – I Villans, infatti, hanno fatto una proposta riportata dal Daily Mail. Si chiederebbe di assegnare il titolo al Liverpool, congelando però il sistema delle retrocessioni. Lo ha affermato Jesus Pitarch, direttore sportivo dell’Aston Villa, a “Game Time”. La vittoria dei Reds resta un’opinione personale, a suo modo di vedere, ma sul resto il ds è molto più diretto: “Se il picco del Coronavirus si verificherà a maggio, nessuno pensa a una competizione in cui giocatori, allenatori e personale sanitario del club continueranno ad apparire ogni giorno. Ci sono club che non vedono ammissibili che la competizione riprenderà il 30 giugno. La cosa più ragionevole che tutti pensano è che, se il campionato deve essere fermato, che non ci siano retrocessioni”.