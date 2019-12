Premier: lo United sgambetta Mourinho, Chelsea e Leicester ok

Il ritorno di José Mourinho all’Old Trafford non si rivela positivo. Il Tottenham dello Special One cade contro il Manchester United. Rashford porta in vantaggio i Red Devils dopo appena 6 minuti con un tiro da distanza ravvicinata. Gli Spurs pareggiano con Alli, ma incassano il nuovo svantaggio sempre ad opera di Rashford. Si ferma la cavalcata dei londinesi verso i piani alti, anche perché Leicester e Chelsea non smettono di correre. Le Foxes battono il Watford con una rete del solito Jamie Vardy, implacabile dal dischetto. I Blues, invece, faticano con l’Aston Villa. Abraham apre le marcature con un bel colpo di testa, ma poco dopo arriva il pari di Trezeguet. Mount realizza il gol del 2-1 degli uomini di Lampard. Vince anche il Southampton per 2-1. Ings e Bertrand concedono il doppio vantaggio. Poi arriva la reazione del Norwich con Pukki. Le reti di Dendoncker e Cutrone permettono al Wolverhampton di battere il West Ham.