Premier, l’ultima idea: foto dei tifosi e festeggiamenti “virtuali” in caso di porte chiuse

L’emergenza Coronavirus ha costretto la Premier League a fermarsi come la maggior parte dei campionati nazionali. Difficile ipotizzare quando potrà riprendere, ma, al momento, in Inghilterra si fa il possibile per non dover annullare la stagione. Prende sempre più corpo l’ipotesi di una conclusione dell’annata 2019/20 a porte chiuse. La soluzione, però, non sarebbe particolarmente gradita dai club. Così, secondo quanto riportato dal Daily Mail, si starebbero valutando opzioni davvero originali. I tifosi non potrebbero partecipare alle partite in carne e ossa, ma per riempire gli spalti e dare un segnale di vicinanza, le società avrebbero pensato di segnare al posto dei supporters una loro gigantografia, dando così l’impressione di uno stadio pieno. E non è tutto. In campo i giocatori hanno bisogno di un supporto adeguato: dunque si lavorerebbe per riprodurre i cori e i festeggiamenti tradizionali, creando l’atmosfera ideale. Una scelta estrema, che dovrebbe far dimenticare parzialmente l’assenza di tifosi.