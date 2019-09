Premier, l’uomo di agosto è Pukki: battuti Sterling e De Bruyne

Nello sport può accadere che Davide abbia la meglio su Golia. Un piccolo esempio sul sovvertimento di pronostici o gerarchie arriva dalla Premier League. Terminato il mese di agosto, è stata data la possibilità di scegliere il giocatore più rappresentativo di questi ultimi 31 giorni. A sorpresa, il vincitore è stato Teemu Pukki. L’attaccante del Norwitch è stato premiato per il suo score clamorosamente elevato, fatto di 5 reti in 4 incontri. E nonostante sulla sua strada si siano trovati avversari di altissimo livello come Liverpool e Chelsea. Alle sue spalle due totem del Manchester City, Raheem Sterling e Kevin De Bruyne. Stavolta Davide ha battuto Golia.