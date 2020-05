Premier nel caos: i calciatori non vogliono riprendere gli allenamenti

In Inghilterra l’allarme Coronavirus sta lentamente calando, anche se i casi continuano a preoccupare. I vertici del calcio britannico valutano la possibile ripresa dei campionati. Tuttavia ci sarebbe già un primo ostacolo: secondo quanto riportato da Sportsmail, moltissimi calciatori dei club di Premier League non avrebbero intenzione di riprendere gli allenamenti già a partire da lunedì prossimo. Tutti temono ancora i rischi di un contagio di Covid-19. Nelle prossime 48 ore si valuteranno tutti i possibili scenari. Attualmente la ripresa della prossima settimana sembra davvero uno scenario difficilmente proponibile. Tra i più preoccupati per la situazione ci sarebbero Sergio Aguero e Danny Rose.