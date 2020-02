Premier, poker Liverpool al Southampton. Pari tra Leicester e Chelsea

Non smette di vincere il Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp strapazzano il Southampton e dimostrano di non avere ancora il fiato corto dopo la striscia incredibile di vittorie. Il primo tempo si conclude a reti inviolate, ma nella ripresa la capolista rompe gli argini e dilaga irrimediabilmente. Al 47′ segna Oxlade-Chamberlain con un rasoterra imprendibile. Il raddoppio porta la firma di Henderson, servito da Suarez: il suo missile trafigge McCarthy. Il capitano del Liverpool diventa assist-man con il passaggio vincente per il tris di Salah. Al 91′ il poker: scambio tra Firmino e lo stesso Salah con l’egiziano a concludere l’azione. I Reds sono inavvicinabili. La vittoria della Premier League è solo questione di tempo.

CHAMPIONS – La sfida con vista Champions termina in parità. Leicester-Chelsea si sblocca solamente nella ripresa e nei secondi 45 minuti succede di tutto. Al 46′ Rudiger sblocca il risultato a favore dei Blues. Passano 7 minuti e arriva il pareggio delle Foxes con Barnes. Al 64′ si materializza il sorpasso grazie alla rete di Chilwell. Per salvare il Chelsea dal k.o. serve una rete di Rudiger che fissa il risultato sul 2-2 finale.