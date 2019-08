Premier, rimpianti United: 1-1 contro il Wolverhampton

Gol e spettacolo nel posticipo della seconda giornata di Premier League. Il Manchester United accarezza la possibilità di avanzare a punteggio pieno, ma impatta contro l’ottimo Wolverhampton. I Red Devils sfruttano meglio l’avvio di gara, gestendo la sfera e colpendo non appena si creano i presupposti ideali. AL 27′ l’incontro si sblocca grazie a Martial: l’attaccante è perfetto nell’agganciare il passaggio di Rashford e a colpire di prima intenzione sul primo palo di Rui Patricio. I Wolves, però, hanno il merito di non naufragare. Nella ripresa, i ruoli si capovolgono ed è lo United a soffrire. Al 54′ Raul Jimenez colpisce il palo, ma due minuti dopo arriva la rete del pareggio con un capolavoro balistico di Ruben Neves. I Red Devils avrebbero una chance per provare a riportarsi avanti, ma Rui Patricio para il rigore assegnato al Manchester e calciato da Pogba. Finisce 1-1