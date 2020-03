Premier, Rio Ferdinand chiede l’annullamento: “Il calcio è solo un gioco”

La Premier League riflette se e quando ripartire dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Diversi i pareri riguardanti la stagione interrotta. Rio Ferdinand continua a perorare la causa dell’annullamento della stagione. Queste le sue parole riportate dal Sun: “Momenti come questo fanno capire quanto siano importanti lo sport, il contatto e la comunicazione quando si è isolati e soli con la propria famiglia. Ma dobbiamo prendere in considerazione il calcio è solo un gioco. Sul serio come tutti noi lo prendiamo, il quadro più ampio è quello che sta succedendo nella società. Sono sicuro nella mia mente che se non sarà una soluzione immediata nelle prossime settimane, la stagione deve essere annullata e ricominciata da capo al prossimo anno”.