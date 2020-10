Premier, riscatto Chelsea: poker al Crystal Palace e vetta più vicina

Il Chelsea non ha dimenticato come si fa a vincere. Dopo la sconfitta contro il Liverpool nel primo big match stagionale e un pari rocambolesco contro il West Bromwich Albion, i Blues tornano alla vittoria e si rilanciano in classifica, portandosi provvisoriamente a meno 2 dalla vetta, anche se con una partita in più. A fare le spese della giornata straordinaria degli uomini di Frank Lampard è il Crystal Palace, spazzato via con un sonoro 4-0.

IL MATCH

Il primo tempo è di marca Blues, ma si conclude senza reti. Merito dell’imprecisione dei giocatori di Lampard sotto porta e di Guaita, sempre molto attento e preciso. Nella ripresa la musica è ben diversa. Al 50 Chilwell sblocca l’incontro con un sinistro potente dopo una mischia in area. Il terzino del Chelsea si trasforma in uomo assist e serve a Zouma il pallone del raddoppio al 66′. Il Palace è in tilt e nel finale concede anche due calci di rigore prontamente trasformati da Jorginho.