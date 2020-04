Premier, Rodgers propone: “Un mese di preparazione prima di giocare”

Il ritorno del calcio alla normalità continua a far discutere nelle sue modalità. Infatti bisogna ancora definire come e quando tornare a giocare. Inoltre le stesse squadre chiedono chiarezza in modo da poter programmare nel miglior modo possibile le prime gare dopo la pausa. Brendan Rodgers, tecnico del Leicester City, ha espresso il suo parere a Sky Sport: “Penso che il calciatore moderno sappia come mantenere la propria tonicità e come si possa andare avanti. Il gruppo che ho è formato da professionisti fantastici, quindi sono solo il team di scienze dello sport e il team medico che comunicano per aiutarli con i loro programmi. Abbiamo videochiamate con il gruppo dirigente ma sono molto motivati. I ragazzi possono fare il più possibile al di fuori del calcio, ma ho l’impressione che se ricominciamo allora sono pronti. Avranno una base ma l’idoneità del calcio è diversa. Speriamo di poterla riavere il prima possibile. Quindi stiamo parlando tre o quattro settimane prima della ritorno alle gare”.