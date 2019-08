Premier: scatto Liverpool, conferma Everton. Il Norwich beffa il Newcastle

Non si ferma il Liverpool nella seconda giornata di Premier League. I campioni d’Europa superano il Southampton. Decisive le reti di Mané con una gran conclusione e di Firmino. Non basta la rete di Ings nel finale per permettere al Southampton di acciuffare il pareggio: i Reds si impongono in trasferta per 2-1. Si conferma su ottimi livelli anche l’Everton che supera per 1-0 Watford grazie alla marcatura di Bernard. Cade in casa l’Aston Villa contro il Bornemouth, vincitore per 2-1. Pari tra Brighton e West Ham, mentre il Newcastle viene travolto dal sorprendente Norwich che si impone per 3-1. La crisi dei bianconeri inizia a diventare davvero preoccupante.