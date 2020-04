Premier, tagli agli stipendi: i capitani dei club protestano su WhatsApp

Si acuisce la spaccatura tra i vertici della Premier League e i calciatori presenti nel massimo campionato inglese. Alla base del contendere la richiesta da parte degli organizzatori ai giocatori di ridurre il loro stipendio del 30%. Tuttavia la decisione non sembra aver trovato particolare apprezzamento tra i tesserati. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’Associazione dei calciatori avrebbe definito la proposta “disgustosa”.

RIUNIONE – Per discutere di questo suggerimento i giocatori avrebbero trovato una soluzione particolare: i capitani dei 20 club presenti in Premier League avrebbero formato un gruppo su WhatsApp per provare a fornire una controproposta ai vertici. Quel che è certo è la decisione di combattere il taglio dell’ingaggio.