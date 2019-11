Premier, tutti contro il Var: “Questo utilizzo non è coerente”

Liverpool-Manchester City non finisce mai. Non solo perché è l’ennesimo capitolo di una rivalità senza fine, ma anche perché segna una nuova giornata di critiche per il Var. L’aiuto tecnologico finisce nella bufera per non aver sanzionato un tocco di mano in area di rigore del difensore dei Reds Trent Alexander-Arnold, annullando così un possibile penalty per i Citizens. Sul ribaltamento di fronte, è arrivato il gol dei padroni di casa che indirizzato la partita. Pep Guardiola si è scagliato contro l’arbitraggio e gli hanno fatto eco due mostri sacri del calcio inglese. José Mourinho ha affermato: “Questa è la cosa peggiore. È l’incoerenza. La prossima settimana una cosa simile sarà punita con un calcio di rigore”. Dello stesso avviso anche l’ex Liverpool Graham Souness: “Non puoi semplicemente fermarlo per il gusto di fermarlo. Tutti abbiamo visto quell’episodio, dato o non dato il rigore”. Insomma, tempi duri per i fischietti…