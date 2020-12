Premier, United e City si annullano nel derby. Che assist per Tottenham e Liverpool!

Manchester si avvicina di pochissimo alla vetta della classifica. A dir la verità, muove un solo piccolo passo che potrebbe presto essere cancellato domani in caso di successo delle dirette avversarie. United e City si danno battaglia in un derby agguerrito, ma il risultato finale resta quello del fischio d’inizio: 0-0. I Red Devils salgono a 20 punti, quattro in meno di Tottenham e Liverpool in testa. I Citizens restano indietro di un punto rispetto ai rivali della stracittadina. Le eventuali vittorie di Spurs e Reds potrebbero tagliare già fuori da ogni discorso per il titolo le due formazioni di Manchester.

LA GARA

Sorprendentemente il pallino del gioco nei primi minuti è tutto del Manchester United che prova a partire impostando dal basso. Il City, dal canto suo, replica cercando di soffocare con il pressing la trama di passaggi. La prima occasione capita sui piedi di Gabriel Jesus che da due passi non inquadra la porta. Rispondono i Red Devils verso la mezz’ora con Maguire che colpisce di testa: palla alta di poco sopra la traversa. Nuova folata dei Citizens con De Bruyne. La sassata del belga non trova impreparato De Gea. Nella ripresa scarseggiano le occasioni da entrambe le parti. Lo United si vede annullare dal Var un rigore, mentre il City spreca negli ultimi minuti, ancora con De Bruyne.