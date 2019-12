Premier, Var nel mirino: contestate le vittorie di Liverpool e Chelsea

Tutto il mondo è paese. Il detto vale anche per il calcio: il Var continua a dividere gli appassionati e a far discutere a prescindere dal campionato. Infatti, anche la Premier League fa i conti con gli interventi della moviola in campo. L’Arsenal perde il derby contro il Chelsea, ma i tifosi Gunners si lamentano per la mancata espulsione di Jorginho, autore del gol del pareggio. Il centrocampista dei Blues, infatti, prima di segnare, aveva commesso un fallo su Matteo Guendouzi e pur essendo già ammonito non è stato espulso per somma di cartellini gialli. In Liverpool-Wolverhampton, i tifosi gialloneri si sono inferociti per la mancata rilevazione del fallo di mano commesso da Virgil Van Dijk prima del gol di Sadio Mané che ha deciso la partita. Tempi duri per i fischietti inglesi…