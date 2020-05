Il preparatore dei portieri del Liverpool: “Alisson è come… Pirlo”

Alisson Becker come Andrea Pirlo. Un paragone azzardato ma che Jack Robinson, assistente preparatore dei portieri del Liverpool non ha avuto remore a fare. Parlando ai canali ufficiali del club inglese, l’uomo ha sottolineato la classe e la calma con la quale l’estremo difensore brasiliano muove il pallone e ragiona quando lo ha tra i piedi.

Alisson come Pirlo

“La serenità e il comfort di Alisson con la palla è davvero naturale”, ha spiegato Robinson che è sicuro di come il portiere ex Roma possa ancora migliorare le sue abilità in campo attraverso allenamenti specifici. “Davvero è incredibile. È come Pirlo o qualcuno del genere. È davvero a suo agio con la palla e vuole riceverla spesso anche sotto pressione. Si vede durante le partite. Alisson ha quella forza nervosa, unica. Calmo quando serve ed è in grado di giocare anche quando c’è confusione attorno a lui”.