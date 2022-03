PSG, Ronaldo può diventare compagno di Messi a una condizione

Forse potrebbe essere la volta buona che i due fuoriclasse giochino assieme

L'attaccante del Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe diventare la prossima stagione un compagno di squadra di Lionel Messi. Secondo quanto riporta Football Transfers l'ex attaccante della Juventus potrebbe passare al PSG solo se il Manchester United non dovesse qualificarsi per la Champions League a fine stagione. In questo momento il Manchester United è quinto in classifica con 47 punti e dunque fuori dalla zona Champions League. Intanto Ronaldo è partito per il Portogallo per valutare il suo futuro dopo aver saltato la partita contro il Manchester City a causa di un infortunio.