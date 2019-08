Pulisic, nuova stella del Chelsea: tutta colpa di Mourinho

Il Chelsea riparte dal talento di Christian Pulisic. Il centrocampista offensivo, capace di esprimersi anche in attacco su ottimi livelli, è stato uno dei grandi colpi di mercato messo a segno dai Blues nelle ultime sessioni. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il giocatore era stato corteggiato anche dal Manchester United, ma ha scelto il club londinese a causa di… José Mourinho. Lo rivela l’ex allenatore di Pulisic, Robin Walker, che ammette: “Sono un fan del Chelsea, sono cresciuto a Londra supportandoli. Quando ero a Dortmund l’anno scorso, gli ho detto che doveva venire. Non sarebbe andato al Manchester United a causa di Jose Mourinho. Suo padre non sopportava Mourinho, perché non promuoveva i giovani giocatori. Fu a quel punto che chiesi: “Che ne pensi di Londra? Ecco dove si trova adesso”.