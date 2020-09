Rafael demolisce Van Gaal: “Una delle persone peggiori con cui ho lavorato”

Non sempre sul posto di lavoro si riesce ad avere un rapporto idilliaco con i colleghi. Succede anche nel mondo del calcio. Basta chiederlo a Rafael, terzino brasiliano ex Manchester United, ora in forza al Başakşehir. Quando militava nei Red Devils, il giocatore ha faticato fortemente a relazionarsi con il tecnico olandese.

DURO

I modi di fare eccessivamente rudi dell’allenatore infastidirono notevolmente Rafael, che ha svelato alcuni retroscena a Sport: “Parlo male di alcune persone, come Van Gaal. Non mi piace Van Gaal”. L’ex United svelò che alcuni amici lo avevano avvertito dell’antipatia del tecnico per i brasiliani: “Il primo giorno non mi ha parlato. Il secondo giorno mi ha detto che potevo andarmene. Non si era nemmeno allenato e me lo aveva già detto. Non potevo crederci. Ho provato a lottare per il mio posto. Sono stato con lui per un anno. Era così, così difficile. È una delle persone peggiori con cui abbia mai lavorato. Non gli importava come erano le persone, voleva solo pensare a se stesso: ‘Sono così, mi rispetti e fai quello che voglio’, parlava così. I giocatori si stancano di questo modo di fare”.