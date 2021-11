Ranieri: “Noi allenatori come paracadutisti. Siamo soli…”

Il tecnico italiano e il ruolo dell'allenatore

Mai banale e sempre molto serio nelle sue spiegazioni. Claudio Ranieri vola in soccorso di Ole Gunnar Solskjaer che oggi sarà suo rivali nella sfida tra Watford e Manchester United. Sir Claudio ha voluto fare un paragone tra il ruolo di mister e quello dei paracadutisti per schierarsi "in favore" del manager norvegese dei Red Devils, sotto pressione dopo i recenti risultati negativi dei suoi.

PARAGONE - Come riporta la BBCRanieri ha detto: "Un allenatore è come un paracadutista: non sai se il paracadute si aprirà o meno". E ancora: "A volte le persone non ti danno nemmeno il paracadute. Quando prendi una decisione, sei solo. Certo, dietro di te c'è una società, poi ci sono i giocatori che possono mettere in campo le tue idee. C'è anche la soddisfazione, ma di sicuro l'allenatore è un uomo solo. Adesso posso dire di aver accumulato molta esperienza, ma non mi sento ancora appagato perché voglio continuare ad accumulare informazioni, a imparare e capire ogni situazione per saperla gestire. Ho sicuramente cambiato il mio approccio, ovviamente. 30 anni fa ero molto diverso".