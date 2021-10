Ranieri rivela: “Mi piace Klopp, vorrei provare a imitare il suo gioco”

Debutta contro il Liverpool il tecnico italiano sulla panchina del Watford

Per Claudio Ranieri è tempo di iniziare davvero l'avventura al Watford. Il tecnico italiano si prepara alla sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Probabilmente l'avversario peggiore, nel momento peggiore. Tuttavia, ai microfoni Sky, l'allenatore non perde la speranza e l'entusiasmo: "Battesimo di fuoco contro un allenatore che ammiro. Mi piace la sua filosofia, è un possesso di palla in cui vanno a tremila all'ora, provano sempre a farti gol e non ti danno respiro. Vorrei portare, con le dovute comparazioni, a fare questo tipo di gioco. Muoversi insieme, attaccare di squadra: è un processo non facile, ma sono qui per questo".