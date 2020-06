Rapinato e pugnalato: grave un ex Liverpool

Prima la rapina e poi le coltellate. La domenica mattina di Andre Wisdom si è trasformata presto in un dramma. Il giocatore, ex Liverpool, ora in forza al Derby Counti, si stava dirigendo sulla macchina per andare a trovare i famigliari quando è stato aggredito da quattro malviventi incappucciati. Gli aggressori lo hanno derubato, sottraendogli anche un orologio di design. Probabilmente per evitare di essere inseguiti, nella colluttazione, i malviventi hanno anche rifilato alcune pugnalate allo sfortunato giocatore al capo e ai glutei. Attualmente Wisdom è grave, ma le sue condizioni restano stabili.