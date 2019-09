Rashford, che stoccata a Mourinho: “Solskjaer capisce meglio i giocatori…”

Piccolo sassolino tolto dalla scarpa da parte di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, nei confronti di José Mourinho.

Lo Special One non ha concluso al meglio la propria esperienza sulla panchina dei Red Devils. Complici, soprattutto, i continui diverbi con diversi calciatori. Ed è stato proprio questa, forse, la difficoltà principale di Mourinho.

Non lo dice apertamente, ma Rashford, intervistato dalla BBC, ammette che il feeling che c’è con l’attuale allenatore Solskjaer e quello passato con Mourinho non è minimamente paragonabile.

CI CAPISCE – “Differenze tra Solskjaer e Mourinho? Ci sono molte differenze. Solskajer è molto diverso ma è normale dato che è stato calciatore. Fuori dal campo, lui capisce un po’ di più noi giocatori”, ha detto Rashford che poi ha aggiunto su Mourinho: “Non penso che per lui sia stato un problema perché, in ogni caso, è un top manager e ha il suo modo di leggere le persone, ma per me, quando un manager ha giocato e ha vissuto lo stile di vita di un calciatore, capisce certe dinamiche meglio“.

E ancora su Solskjaer: “Tutti hanno fiducia in lui. Magari non stiamo facendo ancora alla perfezione quello che ci dice di fare, ma fin da subito ci siamo adattati in maniera fenomenale alla sua tattica e ai suoi allenamenti.Per me, il suo piano, non è solo un piano che riguarda questa singola stagione o la prossima gara, credo che Solskjaer abbia idea di programmare per tanti anni”.